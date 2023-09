Energia: fonti stampa, Endesa mette in vendita due gigawatt di progetti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società spagnola del gruppo Enel, ha affidato a Santander e Intesa San Paolo la vendita di una quota di minoranza di un macro-portafoglio di rinnovabili da due gigawatt di potenza, valutato circa due miliardi di euro. L'azienda riceverebbe circa un miliardo di euro. È quanto riferito da fonti del settore al quotidiano "Cinco Dias". La tabella di marcia prevede la ricerca di un investitore di minoranza per acquisire fino al 49 per cento di questo portafoglio di produzione di energia verde. Endesa - che non ha voluto commentare queste indiscrezioni - ha posto la crescita delle rinnovabili al centro della sua azione aziendale. Nel piano strategico da realizzare entro il 2025, gli investimenti aumenteranno del 15 per cento a 8,6 miliardi di euro, di cui la metà, 4,3 miliardi, saranno dedicati alle rinnovabili. L'obiettivo è raggiungere 13,9 gigawatt di capacità entro la fine del periodo, il 51 per cento in più rispetto al dato di fine 2022. Endesa ha attualmente nove gigawatt di progetti rinnovabili, di cui 480 megawatt in costruzione. (Spm)