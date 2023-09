Usa-Italia: Tajani partecipa alla messa nella cattedrale di San Patrizio a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha partecipato alla Santa messa nella cattedrale di San Patrizio a New York, prima dell'inizio della 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo ha scritto il ministro su X (Twitter), descrivendo la cattedrale come "un punto di riferimento spirituale per i cattolici della città e anche per la comunità italiana e italoamericana" (Was)