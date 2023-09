Golfo: riunione ministri Esteri, maggiore coordinamento tra Paesi Consiglio cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) intendono rafforzare la cooperazione congiunta a livello regionale e internazionale. È quanto dichiarato dai ministri degli Esteri del Ccg, al termine della riunione tenutasi ieri a New York, negli Stati Uniti, e presieduta dal segretario generale, Jassim Mohammed al Budaiwi, secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Durante la riunione, inoltre, si è discusso degli ultimi sviluppi delle principali questioni regionali e internazionali e dell’impegno del Ccg nella regione e nel mondo. I capi della diplomazia dei Paesi del Golfo, inoltre, hanno convenuto sull’importanza di rafforzare la cooperazione con le organizzazioni internazionali, al fine di contribuire alla pace e alla sicurezza a livello globale. Nella dichiarazione congiunta, i ministri degli Esteri del Ccg hanno quindi esortato l’Iraq a riconsiderare la sentenza della Corte suprema federale, che ha recentemente annullato la ratifica dell’accordo marittimo firmato nel 2012 con il Kuwait. Una decisione, che, secondo il Ccg, non facilita le relazioni tra i Paesi membri e l’Iraq e viola gli accordi internazionali e la risoluzione numero 833 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’accordo tra Iraq e Kuwait era stato stipulato per regolare la navigazione attraverso Khawr Abdullah, estuario dello Shatt al Arab, unica via di accesso al Golfo per Baghdad e fondamentale per le sue esportazioni petrolifere. (Res)