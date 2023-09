© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per oggi a Napoli e in CampaniaCOMUNEIl sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi riceve il presidente del Rotary International Gordon R. McInnaly. McInnaly sarà accompagnato dal Governatore del Rotary Distretto 2101 della Campania, Ugo Oliviero. Napoli, Sala Giunta del Comune (ore 11.00)PORTICIPresentazione del progetto “P.I.N. For Life - persone indipendenti per la vita” per il recupero delle vittime del gioco e contrasto alla ludopatia. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania e promosso da Assoutenti e una rete di assicurazioni del terzo settore. Portici, villa Fernandez in via Diaz (ore 9.30) (Ren)