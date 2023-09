Marocco: re Mohammed ringrazia Unità soccorso spagnola per lavoro svolto dopo terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha ringraziato l'Unità militare di emergenza (Ume) spagnola per il lavoro svolto dopo il terremoto che ha colpito il suo Paese e che ha provocato più di 2.900 morti. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". "Sono stato personalmente commosso, come tutto il popolo marocchino, dalla partecipazione attiva ed efficace della vostra squadra di soccorso, a fianco dei loro fratelli marocchini che, gomito a gomito, hanno impiegato tutti i loro sforzi e le loro risorse nelle operazioni di ricerca e salvataggio a seguito del devastante terremoto che ha colpito la regione marocchina di Al Hawz", si legge in un comunicato diffuso dal ministero della Difesa. Mohammed VI ha mostrato il suo "orgoglio e apprezzamento" per la "generosa partecipazione" dell'Ume che "incarna la profondità dei legami solidi e fraterni di effettiva solidarietà che uniscono i popoli spagnolo e marocchino", ha concluso il sovrano.(Spm)