Regno Unito: "Financial Times", autorità non hanno perseguito alcun sospetto di spionaggio per la Cina

- Nel Regno Unito non è stato finora perseguita alcuna persona sospettata di spionaggio a favore della Cina. È quanto ha rivelato il quotidiano "The Telegraph", dopo che fonti di intelligence hanno affermato che le autorità britanniche non hanno accusato alcun agente sospettato di spionaggio o interferenza per conto di Pechino, rispetto ai quasi 150 che hanno subito invece questo trattamento negli Stati Uniti negli ultimi tre anni. (Rel)