Meteo Milano: la situazione di oggi

- Dalla prima mattinata nuvolosità in rapido aumento a partire da ovest fino a molto nuvoloso con addensamenti più compatti e persistenti sui settori settentrionali e occidentali. In attenuazione in tarda serata, specie sulle pianure. Dalla tarda mattinata possibili rovesci sparsi sulle zone nordoccidentali, dal pomeriggio estensione dei fenomeni sulla fascia alpina e prealpina con anche possibilità di temporali forti sulle zone nordoccidentali. Fenomeni in possibile estensione anche alle zone di Alta Pianura e sull'Appennino. Temperature minime in pianura intorno a 18°C, massime intorno a 26°C. (Rem)