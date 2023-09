Sardegna: caro gasolio, allarme anche nell’Isola tra le imprese dell’autotrasporto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per questo a livello nazionale – prosegue la presidente Lai – abbiamo sollecitato interventi per tenere sotto controllo i prezzi ed evitare speculazioni ma anche per ridurre la componente fiscale. Infatti, in valore assoluto, l’Italia presenta la più elevata tassazione sui carburanti tra i 27 paesi dell’Ue: pesa per il 53,4 per cento del prezzo alla pompa, superiore di oltre tre punti percentuali al 49,8 per cento dell’Eurozona”. Secondo le analisi di Confartigianato Trasporti, secondo le migliori performance aziendali, ormai la marginalità delle aziende dell’autotrasporto non supera il 4 per cento. “Il problema è che le aziende, dell’autotrasporto e di tutti gli altri settori – sottolinea Daniele Serra, Segretario Regionale di Confartigianato Sardegna – non riescono più a “spalmare” gli aumenti, fino a ora tenuti al minimo e suddivisi tra aziende, committenti e utenti finali. Il rischio è che quelle realtà meno strutturate, potrebbero non farcela a reggere il secondo inverno con i costi così elevati e con i ricavi così limitati”. Ed è con questi presupposti che Confartigianato Trasporti, insieme ad altre Organizzazioni di Categoria riunite nella sigla UNATRAS, ha scritto al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, per esprimere contrarietà nei confronti dei tagli al settore e sollecitare la risoluzione delle questioni urgenti per l’autotrasporto chiedendo un incontro in tempi brevi. (segue) (Rsc)