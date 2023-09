Sardegna: caro gasolio, allarme anche nell’Isola tra le imprese dell’autotrasporto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico nella lettera Confartigianato Trasporti e le altre Associazioni, scrivono come sia “inaccettabile il taglio lineare imposto dal MEF per un importo pari a 37 milioni di euro a valere sul capitolo degli incentivi per la sostituzione ed il rinnovo del parco veicolare relativo all'annualità 2021, dopo che le imprese hanno effettuato e rendicontato investimenti per la transizione ecologica e a favore dell'ambiente, contando su risorse previste da una legge dello Stato. È indispensabile recuperare queste risorse e pagare alle imprese quanto loro dovuto”. “Inoltre – continuano gli Autotrasportatori nella missiva - è necessario intervenire affinché si garantisca la messa a disposizione a favore del MIT della necessaria cassa per il pagamento delle somme dovute alle imprese che hanno utilizzato il Gnl”. Poi l’allarme per il caso carburante: “L'aver superato la soglia di oltre 2 euro per litro di carburante è insostenibile per le migliaia di imprese del comparto tra le quali si sta diffondendo forte preoccupazione – concludono le aziende - ed è necessario evitare che si alimentino tensioni per l'impossibilità di continuare ad operare. Sul tema, ribadiamo la netta contrarietà verso soluzioni che prevedono tagli generalizzati delle accise alla pompa, che avrebbero un pesante effetto distorsivo sul mercato dell'autotrasporto. Infatti, reputiamo necessario intervenire con interventi selettivi come i crediti d'imposta verso gli operatori professionali, per mitigare gli effetti degli aumenti esorbitanti del costo del gasolio”. (Rsc)