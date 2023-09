© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuvolosità variabile la mattina, dal pomeriggio in attenuazione con ampi spazi di sereno di sera. Possibili deboli precipitazioni residue tra notte e mattinata sui rilievi settentrionali; possibili occasionali nel pomeriggio sera sui rilievi orientali. Temperature minime in leggero calo, massime in aumento. (Rem)