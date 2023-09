Roma: 74enne occupa abusivamente alloggio Ater a Tor Bella Monaca, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appartamento di proprietà dell'Ater nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, è stato occupato - e poi sgomberato - abusivamente da un 74enne senza fissa dimora e con precedenti. L'uomo si è introdotto nell'abitazione situata al quarto piano di via Santa Rita da Cascia 30 forzando la porta d'ingresso. Per liberare l'abitazione sono intervenuti i carabinieri che hanno raggiunto l'immobile e identificato l'uomo, che ha lasciato spontaneamente l'immobile riconsegnandolo all'Ater. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per invasione di edifici-terreni.(Rer)