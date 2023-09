Regno Unito: Ad Rwe, mancanza di offerte per energia eolica offshore è "campanello d'allarme"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fallimento del Regno Unito nel riuscire ad attirare sviluppatori di energia eolica offshore nella sua ultima asta per l'energia rinnovabile deve essere un "campanello d'allarme" per il Paese. Lo ha dichiarato Markus Krebber, amministratore delegato di Rwe, una delle più grandi aziende di energia rinnovabile al mondo. Come riporta il quotidiano "Financial Times", secondo Krebber l'intero settore si è pronunciato contro un sostegno che considera insufficiente per l’eolico offshore da parte delle autorità britanniche. "Penso che il quadro attuale non abbia riconosciuto l'inflazione più elevata", ha detto Krebber, unendosi a lamentele simili provenienti da tutto il settore e aggiungendo che la situazione "è ovviamente preoccupante perché gli obiettivi climatici del Regno Unito non possono essere raggiunti senza l'energia eolica offshore". "Spero che questo sia ora un campanello d'allarme per gli aggiustamenti necessari da parte del governo" ha infine affermato Krebber. (Rel)