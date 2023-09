Ucraina: aeronautica, Russia ha utilizzato "quantità senza precedenti" di velivoli nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha utilizzato una "quantità senza precedenti" di velivoli nel bombardamento compiuto questa notte in Ucraina. Lo ha affermato Yuri Ignat, portavoce dell'aeronautica di Kiev. "Questa notte diverse dozzine di velivoli si sono trovati nello spazio aereo, il che non è tipico. Si tratta di droni e aerei che hanno attaccato l'Ucraina insieme a missili da crociera e (droni di produzione iraniana) Shahed", ha osservato Ignat nel corso di una diretta televisiva. Il portavoce ha aggiunto che la situazione di oggi conferma la necessità di fornire all'Ucraina i caccia F-16 per contrastare gli attacchi russi. (Kiu)