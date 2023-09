Energia: Egitto, rinnovabili al 18 per cento entro 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano Mustafa Madbouli ha tenuto un incontro per dare seguito alle misure tese a massimizzare il ruolo delle energie rinnovabili nel prossimo periodo. Alla presenza del ministro dell'Elettricità Mohamed Shaker e del ministro del Petrolio Tarek el Molla, la riunione ha affrontato i piani di transizione energetica del Paese verso le energie da fonti rinnovabili, date le grandi capacità dell'Egitto in questo campo. Spazio è stato dato al coordinamento tra i ministeri competenti e ai risultati rilevanti in tal senso, inclusi gli obiettivi della strategia integrata e sostenibile per l'energia 2035, documento programmatico che l’Egitto sta attuando in collaborazione con l'Unione europea. Pubblicato nel 2015 e aggiornato per essere esteso fino al 2040, il programma prevede che il Paese raggiunga il 42 per cento dell'elettricità generata da fonti rinnovabili entro il 2035. Facendo il punto sui risultati ottenuti in questo ambito, il ministro Shaker ha affermato che l'attuale situazione delle energie rinnovabili (idroelettrico escluso) ha raggiunto una capacità totale di circa 3,3 gigawatt. Si prevede che la capacità totale combinata delle energie rinnovabili (solare ed eolica) raggiungerà quasi 7.000 megawatt, pari a circa il 18 per cento del carico elettrico massimo previsto di 38 gigawatt entro la fine del 2025, ha aggiunto Shaker. (Cae)