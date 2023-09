Taiwan: ministero Difesa denuncia attività militare record della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Taiwan ha sollecitato oggi la Cina a porre fine a ogni "attività dannosa unilaterale", in risposta al forte aumento delle manovre militari condotte da Pechino nei pressi dell'Isola. La sollecitazione è stata accompagnata dall'annuncio che Taipei ha individuato ieri ben 103 velivoli militari cinesi in volo sulle acque attorno all'isola, un "recente record". Aerei da combattimento cinesi hanno superato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, mentre altri velivoli hanno volato attraverso il Canale di Bashi, che separa l'isola dalle Filippine. Secondo una nota del ministero della Difesa taiwanese, le attività militari effettuate ieri hanno posto "sfide difficili" per la sicurezza nello Stretto e nella regione. "La costante attività di disturbo delle forze armate comuniste potrebbero condurre facilmente a un brusco aumento delle tensioni e ad un peggioramento della sicurezza regionale", aggiunge la nota. (Cip)