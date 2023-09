Corea del Nord-Russia: "sentito ringraziamento" di Kim a Putin al termine della visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha concluso la visita ufficiale nell'Estremo oriente russo iniziata martedì scorso esprimendo un "sentito ringraziamento" al presidente Vladimir Putin. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, "Korean Central News Agency" ("Kcna"). Kim ha lasciato la Russia ieri, al termine di una visita di sei giorni culminata mercoledì in un colloquio con Putin, e segnata da visite a stabilimenti delle industrie aerospaziale e cantieristica russe. Al termine del viaggio, Kim ha ringraziato Putin e la leadership russe per la loro "cura speciale e la loro cordiale ospitalità", e ha augurato "prosperità alla Russia e benessere ai suoi cittadini". Durante la visita, Kim ha dichiarato che la Corea del Nord farà del rafforzamento delle relazioni con la Russia la "priorità numero uno". Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha dichiarato ieri che la Russia perseguirà a sua volta il rafforzamento delle relazioni con Pyongyang a dispetto delle sanzioni Onu: "Non abbiamo annunciato sanzioni contro la Corea del Nord, è stato il Consiglio di sicurezza a farlo", ha detto il ministro, aggiungendo che la Russia "svilupperà relazioni eque e paritarie" con Pyongyang. Prima di lasciare Vladivostok e la Russia, Kim ha ricevuto in cinque droni esplosivi, un drone da ricognizione e una veste antiproiettile. (Git)