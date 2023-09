Siria: un ufficiale delle Forze armate morto in un attacco di Hayat Tahrir al Sham a Latakia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ufficiale delle Forze armate di Damasco, con il grado di luogotenente, è morto ieri in un’incursione dell’artiglieria del gruppo armato salafita Hayat Tahrir al Sham (Hts, Organizzazione per la liberazione del Levante), sulla collina di Abu Ali, a nord di Latakia, nell’ovest della Siria. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. L’attacco è avvenuto all’interno della zona cuscinetto demilitarizzata del nord-est della Siria, detta Putin-Erdogan in quanto concordata nel 2018 dai presidenti della Federazione Russa, Vladimir Putin, e della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Secondo Sohr, ultimamente l’area è teatro di attacchi di cecchini, infiltrazioni e scontri tra le Forze armate di Damasco e le fazioni armate. (Res)