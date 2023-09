Corea del Sud: Yoon a New York per l'Assemblea generale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, è partito oggi alla volta di New York per partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e promuovere la candidatura di Busan a ospitare l'Expo 2030. Lo ha riferito la presidenza sudcoreana, secondo cui l'aereo presidenziale con a bordo il capo dello Stato e la first lady, Kim Keon Hee, è decollato alle 9 di stamattina (ora locale) dalla Base area di Seul. Yoon dovrebbe tenere il suo intervento di fronte all'Assemblea generale mercoledì, e intende condividere con la comunità internazionale le preoccupazioni di Seul in merito alla possibilità che "Paesi terzi" possano intraprendere forme di cooperazione militare con la Corea del Nord, nel contesto delle speculazioni in merito alla fornitura di armi nordcoreane alla Russia. (Git)