Pakistan: premier Kakar diretto negli Usa per l'Assemblea generale Onu

- Il primo ministro del Pakistan, Anwaarul Haq Kakar, è partito ieri alla volta degli Stati Uniti per una visita di cinque giorni, in occasione della sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Il primo ministro prenderà parte al dibattito di alto livello della 78ma sessione dell'Assemblea generale, in programma sino al 23 settembre, e si rivolgerà all'Assemblea generale venerdì 22 settembre, come riferito dall'ufficio del primo ministro pakistano. Durante la visita, il capo del governo dovrebbe incontrare rappresentanti di diversi Paesi, inclusi Cina e Arabia SAudita. Kakar è accompagnato dal ministro degli Esteri Jalil Abbas Jilani. (Inn)