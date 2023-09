Siria: Suwayda, 31esimo giorno di proteste per il cambiamento politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 31esimo giorno consecutivo, decine di persone hanno protestato ieri in diverse città del governatorato di Suwayda, nel sud della Siria, chiedendo la deposizione del presidente, Bashar al Assad, e l’avvio di un cambiamento politico nel Paese, secondo la risoluzione numero 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha riferito il quotidiano panarabo con sede a Beirut “Al Modon”, precisando che alle proteste a Suwayda, capoluogo dell’omonimo governatorato a maggioranza drusa, ha partecipato anche una delegazione del villaggio di Al Kafr, guidato dal notabile del villaggio, sheykh Saeed Murshid, e da alcuni capi religiosi locali. Secondo lo stesso quotidiano, il movimento popolare che da un mese organizza quotidianamente manifestazioni a Suwayda, in particolare il venerdì, giorno della preghiera collettiva, “ha assistito a un aumento del numero dei partecipanti, cui ha contribuito il sostegno di due capi religiosi della comunità drusa, Hikmat al Hijri e Hamoud al Hanawi”. Dopo il ferimento, lo scorso 13 settembre, di tre manifestanti da parte della vigilanza del partito Baath (del presidente Assad), ha spiegato il quotidiano, i discorsi dei due capi religiosi “sono stati segnati da un’intensificazione delle critiche ad Assad e al suo regime e da una presa di posizione a sostegno delle rivendicazioni dei manifestanti”. Al Hijri, inoltre, ha condannato l’Iran e le sue “milizie occupanti”, lanciando un “appello alla jihad” contro di esse. (Res)