Emirati: ambasciatrice Usa, relazioni con Abu Dhabi sono un “sostegno” in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti rappresentano per Washington un “sostegno” in Medio Oriente. Lo ha dichiarato l’ambasciatrice degli Stati Uniti ad Abu Dhabi, Martina Strong, in un’intervista al quotidiano emiratino “The National”, nella sua prima intervista dall’assunzione del suo incarico, ribadendo l’impegno degli Usa nella regione. Martina Strong, giunta lo scorso 13 settembre nella capitale emiratina, era stata in precedenza ambasciatrice Usa in Arabia Saudita, fino alla nomina di Michael Ratney, avvenuta lo scorso aprile. “Il presidente Usa, Joe Biden, è stato molto chiaro”, ha dichiarato Strong, “il nostro impegno nella regione è forte, non la stiamo abbandonando”. “Continuiamo a investire e a costruire i partenariati che abbiamo sviluppato nei decenni passato”, ha aggiunto l’ambasciatrice, sottolineando la necessità di “riconoscere l’importanza geostrategica del Medio Oriente da qualsiasi punto di vista”, anche per quanto concerne “i corridoi di transito, le attività commerciali che avvengono nella regione, la solidità dei nostri partenariati e la capacità che tali partenariati ci danno di affrontare le minacce asimmetriche”. Dopo aver rimarcato la portata storica degli Accordi di Abramo (che hanno sancito la ripresa delle relazioni diplomatiche di Israele con Emirati e Bahrein), firmati nel 2020, Strong ha definito “solida come una roccia” la cooperazione con Abu Dhabi in materia di sicurezza. Quanto alle relazioni economiche e commerciali tra Emirati e Cina, l’ambasciatrice ha dichiarato di non considerarle una minaccia per i rapporti tra Washington e Abu Dhabi, spiegando che il mondo sta assistendo attualmente al “culmine della diplomazia multilaterale”. “Riconosciamo che i Paesi di tutto il mondo hanno partenariati con la Cina”, ha aggiunto l’ambasciatrice Usa, “noi stessi abbiamo, ovviamente, una relazione molto ampia con la Cina. Il nostro partenariato economico con la Cina ha un valore di 700 miliardi di dollari di scambi annuali. Questo chiarisce l'entità dei nostri legami. Tuttavia, dove abbiamo preoccupazioni, le esprimeremo e, insieme ai nostri alleati, lavoreremo per affrontarle”. (Res)