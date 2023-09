Usa-Giappone: Blinken incontrerà ministra Esteri Kamikawa oggi a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, incontrerà la ministra degli Esteri del Giappone Yoko Kamikawa oggi a New York, a margine dell'annuale sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo ha riferito il dipartimento di Stato Usa. Kamikawa, nominata dal primo ministro Fumio Kishida soltanto la scorsa settimana, è impegnata nel primo viaggio all'estero nella veste di capo della diplomazia giapponese. Secondo il ministero degli Esteri giapponese, Kamikawa ha in programma per oggi anche un incontro con gli altri ministri degli Esteri del G7 in rappresentanza della presidenza di turno giapponese. (Git)