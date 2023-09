Iraq: un responsabile e quattro combattenti del Pkk uccisi da drone turco sui monti Sinjar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone dell’aviazione militare turca ha ucciso ieri “un alto responsabile del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk turco) e tre combattenti”, colpendo il veicolo a bordo del quale viaggiavano nella regione di Jal Mir, sui monti Sinjar, nel nord dell’Iraq. Lo ha riferito il servizio antiterrorismo della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, in un comunicato stampa diffuso dall’agenzia di stampa irachena con sede a Erbil “Basnews”. Il comando della polizia di Ninive, in precedenza, aveva riferito che tre membri del Pkk erano stati uccisi da un bombardamento aereo turco sui monti Sinjar. La regione, del resto, è spesso teatro di attacchi dell’aviazione di Ankara contro postazioni del Pkk, come altre aree del nord della Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Tali operazioni effettuate dalla Turchia, peraltro, sono state spesso causa di attriti tra Ankara e Baghdad. Lo scorso anno, ad esempio, il governo iracheno aveva accusato l’aviazione turca di aver colpito un sito turistico a Dohuk, ma Ankara aveva smentito. Secondo “Basnews”, le difficoltà incontrate dai governi dei due Paesi nel trovare un accordo sulla fine della presenza di elementi del Pkk in territorio iracheno (analogo all’intesa conclusa alla fine di agosto da Iraq e Iran) risiede soprattutto nelle caratteristiche del territorio interessato. Le postazioni del Pkk, infatti, si trovano in aree di difficile accesso e di difficile gestione da parte delle Forze armate irachene. (Irb)