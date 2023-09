© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, incontrerà il vice presidente cinese Han Zheng oggi a New York, a margine dell'annuale sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo ha confermato il dipartimento di Stato Usa. L'annuncio segue l'incontro tra il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi che si è tenuto nel fine settimana a Malta. (Was)