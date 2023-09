Migranti: Tajani, un piano per l'Africa, servono soluzioni non sparate elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in partenza per New York, in una intervista al "Corriere della Sera" fa il punto sugli sbarchi e non risparmia frecciatine a Salvini: "Le Pen cresce, Salvini non lo so. Ma è miope vederla in chiave interna, usare la tattica sarebbe un errore. Dobbiamo trovare soluzioni, non fare a gara in campagna elettorale a chi la spara più grossa". "Dico le stesse cose da 10 anni - continua -, da che ero commissario Ue e parlavo di un piano per l'Africa. Si potrebbe chiedere all'Onu di creare dei centri come quelli dell'Unhcr in Niger, ma più grandi, situazioni di contenimento lungo le rotte dei migranti in Africa. C'è una pressione enorme. Il fenomeno va visto nel suo complesso, non solo dalla fine. Anche se chiudi Libia e Tunisia, domani arriveranno da Marocco, Algeria, o Egitto". La premier è riuscita a convincere von der Leyen a imboccare la strada di una nuova missione navale: "Una nuova missione Sophia va bene per dare un segnale di deterrenza e basta. lo sono convinto che l'unica soluzione sia quella diplomatica. La prioritá è fare accordi e investimenti in Africa, in quei Paesi da cui i migranti partono. La situazione è esplosiva, anzi è già esplosa". La paura dei leghisti è che i migranti intercettati dalle navi di una eventuale missione navale Ue finiscano comunque in Italia: "Stiamo attenti agli slogan che non portano a casa risultati. Puoi fare anche centri di trattenimento per far capire al migrante irregolare che non lo fai girare per l'Italia e lo rimandi indietro, ma senza gli accordi non risolviamo il problema". (segue) (Rin)