Migranti: Tajani, un piano per l'Africa, servono soluzioni non sparate elettorali (2)

- La diplomazia non ha fallito: "Senza la diplomazia a quest'ora invece di diecimila migranti ne arriverebbero cinquantamila. I numeri sono altissimi, quando arrivano da tutta l'Africa devi fermarli alla partenza. Khartum è una città distrutta. Il Niger, il Ciad, il Burkina Faso hanno situazioni esplosive". L'ondata record di barchini verso Lampedusa si può ripetere: "La Tunisia - spiega Tajani - è ormai un collo di bottiglia, dal Corno d'Africa alla Guinea è una situazione ingovernabile. Poi ci aggiungi la Libia e il Marocco con le calamità naturali, ci metti Siria e Afghanistan e vedi la gravità della situazione. Anche Francia e Germania cominciano ad avere paura". L'Europa si sta muovendo: "Sì, l'Europa ha capito che non è un problema di Lampedusa o dell'Italia ed è più grande di come appare. La Francia ha compreso che rischiamo un esodo biblico". Quanto al pugno duro del governo: "Serve a fermare i trafficanti oggi a Lampedusa, ma per risolvere il problema in modo strutturale serve una visione strategica. La premier all'Onu farà un intervento mirato", conclude Tajani. (Rin)