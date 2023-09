Migranti: Tajani, non può esserci una soluzione soltanto europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dell'immigrazione non può essere risolto solo dall'Europa. Lo dice alla "Stampa" il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, da New York. La premier Giorgia Meloni farà il suo ingresso al Palazzo di Vetro con la proposta a cui ha lavorato il ministro. Un "paper" che contiene le linee di azione di un piano per l'Africa, con l'idea di rendere il più concreto possibile un programma multilaterale di intervento nel continente lacerato dalla crisi alimentare e dai colpi di Stato. Tajani spiega come si possa facilmente puntare sulle capacità dell'Onu, articolate "attraverso le varie agenzie che sono già una garanzia per la gestione di questi fenomeni". Innanzitutto quelle che si occupano della sicurezza alimentare, che hanno sede a Roma: Fao, Ifad e World Food Program. Ma il governo spera che partecipino al piano anche Oim e Unhcr, le organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite dedicate alle migrazioni. Ormai il ministro sembra riporre poche speranze sul via libera in breve tempo dei circa due miliardi del Fondo monetario internazionale alla Tunisia: "Si deve pensare a un accordo svincolato da quello tra Tunisi e Fmi". Secondo Tajani "va bene il contenimento ma serve una strategia diplomatica. Si può aprire al modello di una missione Sophia ma senza dimenticare le altre azioni di intervento. Come sulla Tunisia". Quanto alla leader della Destra francese, Marine Le Pen, inviata al raduno di Pontida dal segretario leghista: "Tutti sanno come la penso. Ognuno invita chi vuole a casa propria, e ognuno ha le sue idee e le sue strategie. Vedo però che Meloni a Lampedusa ha parlato di Onu e di Europa. Ha le idee chiare e con me parla perché sono ministro degli Esteri", ha concluso Tajani.(Rin)