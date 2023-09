Yemen: Bahrein e Kuwait elogiano l’impegno di Arabia Saudita e Oman per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno del Bahrein e lo Stato del Kuwait hanno elogiato l’impegno di Arabia Saudita e Oman per la pace in Yemen. Lo hanno reso noto le agenzie di stampa del Bahrein, “Bna”, e del Kuwait, “Kuna”. L’Arabia Saudita, infatti, lo scorso 14 settembre aveva invitato una delegazione della milizia sciita ribelle yemenita degli Houthi a Riad, per discutere, con la mediazione omanita, di un cessate il fuoco permanente e di una soluzione al conflitto in Yemen. Kuwait e Oman, inoltre, hanno ribadito il loro sostegno a qualsiasi iniziativa regionale e internazionale tesa a giungere a una soluzione della crisi yemenita, in linea con gli sforzi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) e conformemente alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Res)