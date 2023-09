Riforme: Casellati, il premierato è pronto, in Cdm nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni il governo Meloni varerà in Consiglio dei ministri la riforma che introdurrà il premierato. Lo annuncia a "Repubblica" la ministra delle Riforme Elisabetta Alberti Casellati. Il confronto sarà aperto con le opposizioni, ma sulla strada ormai imboccata non ci saranno ripensamenti. "Come ogni forma di revisione costituzionale - spiega la ministra - , i tempi di 'messa a terra' di un testo sono lunghi perché preceduti da un'importante attività di ascolto che ho avuto con tutte le forze politiche, costituzionalisti, associazioni di categoria e sindacati per raccogliere criticità e soluzioni. In questi mesi le congiunture economiche e le emergenze hanno modificato continuamente l'agenda di governo, ma il grosso del lavoro è stato fatto e siamo ormai 'all'ultima curva' per tagliare il traguardo. Nelle prossime settimane il disegno di legge approderà in Consiglio dei ministri". "Non possiamo più permetterci - aggiunge - un sistema politico-istituzionale 'zoppo', perché i continui cambi di governo rendono precaria ogni scelta. Ecco perché quella costituzionale è la 'riforma delle riforme'. Garantirà quella stabilità imprescindibile per realizzare tutte le riforme dal lavoro alla natalità, dalle infrastrutture al fisco e così via". Casellati osserva inoltre che "il nostro programma elettorale prevedeva l'elezione diretta del presidente della Repubblica, ma mi sono indirizzata verso il premierato per arrivare ad una maggiore condivisione possibile. Due sono i pilastri essenziali della riforma: stabilità dell'esecutivo ed elezione diretta del premier da parte dei cittadini. Sarà un 'modello italiano' perché adattato alla sensibilità e alle esigenze del nostro Paese in un sistema di pesi e contrappesi, che non svuoteranno le prerogative del Capo dello Stato come garante dell'unità nazionale. Il suo ruolo resterà cruciale e insostituibile". (segue) (Rin)