Riforme: Casellati, il premierato è pronto, in Cdm nei prossimi giorni (2)

- In tanti, da sinistra e non solo, ritengono questa riforma non in linea con il nostro assetto costituzionale: "Sono francamente stupita. Da oltre 40 anni il paradigma interpretativo dominante per la nostra forma di governo è stato quello della crisi, della debolezza del sistema politico-istituzionale per cui tutte le forze politiche di centrodestra e di centrosinistra hanno tentato di modificarla. Il che fotografa l'unanime consapevolezza che il parlamentarismo disegnato dalla Costituzione non ha raggiunto l'obiettivo di garantire stabilità". "Oggi - incalza la ministra - lo stesso Pd afferma che l'elezione diretta del capo dello Stato priverebbe la sua figura del carattere di terzietà e che l'elezione diretta del premier renderebbe irrilevanti le sue prerogative costituzionali. Da qui la loro proposta di un cancellierato alla tedesca che contraddice le premesse del loro ragionamento, perché questo modello indebolisce sostanzialmente la figura del presidente della Repubblica condannandola alla irrilevanza". Casellati ha appena partecipato alla kermesse renziana di Italia viva. Con loro un'intesa sulle riforme sembra possibile: "Quando si riscrive la Costituzione occorre il più ampio coinvolgimento, con tutte le forze politiche. Italia viva concorda sui due pilastri della riforma: l'elezione diretta del premier e la garanzia della stabilità. Ma per il resto i due testi non sono sovrapponibili", conclude Casellati (Rin)