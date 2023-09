Migranti: Schlein, dalla premier solo demagogia fallimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Schlein "è solo demagogia. La destra ha messo la firma su tutte le pessime leggi sull'immigrazione che creano irregolarità e rendono impossibile la gestione dell'accoglienza in Italia. Il governo ignora il prezioso richiamo del presidente Mattarella sull'apertura dei canali regolari di ingresso. I decreti Salvini prima e Meloni poi, oltre a rendere più difficile salvare vite in mare, smantella l'accoglienza diffusa che è l'unica che garantisce piccole soluzioni abitative diffuse sui territori, coinvolgimento dei sindaci e delle comunità locali, servizi per l'inclusione sociale, trasparenza sui fondi, regolari appalti anziché affidamenti diretti". La segretaria del Pd osserva infine che "la responsabilità sulla prima accoglienza è del governo, non dei Comuni su cui Giorgia Meloni scarica le sue responsabilità. Devono mettere le risorse e le strutture adeguate a disposizione, con una regia nazionale sull'accoglienza diffusa e coinvolgendo i sindaci. Anche il limite massimo consentito di trattenimento dei migranti fino a 18 mesi non è una novità, è una scelta odiosa sul piano della restrizione della libertà personale e delle condizioni di vita, ma era già così in passato e peraltro questo non ha minimamente inciso sul numero di rimpatri". "Tutta demagogia - conclude Schlein - e nessuna risposta reale". (Rin)