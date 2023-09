Corea del Nord-Russia: Yoon, cooperazione militare tra i due Paesi "illegale e ingiusta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione militare tra Corea del Nord e Russia è "Illegale e ingiusta", e che la comunità internazionale agirà in maniera più compatta e decisa per contrastarla. Lo ha dichiarato il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, nel corso di una intervista concessa all'agenzia di stampa "Yonhap" prima di partire alla volta di New York per l'annuale sessione dell'Assemblea generale Onu. "La cooperazione militare tra la Corea del Nord e la Russia è illegale e ingiusta e viola le risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu e diverse altre sanzioni internazionali", ha detto Yoon. Il presidente ha anche ribadito l'avvertimento al Nord che qualunque ricorso ad armi nucleari comporterebbe "la fine del regime" di Pyongyang. (segue) (Git)