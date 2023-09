Migranti: "Les Echos", Ue "vola in soccorso dell'Italia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea "vola in soccorso dell'Italia" sulla questione migratoria. Lo ha scritto il quotidiano "Les Echos", parlando della visita della presidente delal Commissione europea, Ursula von der Leyen, compiuta questo fine settimana a Lampedusa. Bruxelles "propone un piano continentale per affrontare meglio l'emergenza", ha affermato il quotidiano economico, spiegando che l'emergenza migratoria rappresenta una sfida umanitaria e politica. "Sebbene siano divisi dinanzi alla crisi migratoria, gli Stati membri a giugno hanno trovato un compromesso su due proposte chiave del patto migratorio proposto dal 2020 dalla Commissione europea", ricorda "Les Echos". Si tratta del nuovo quadro comune per la gestione dell'immigrazione e della riforma delle procedure d'asilo. (Frp)