Italia-Francia: "Le Figaro", Salvini e Le Pen lanciano a Pontida campagna per le europee

22 luglio 2021

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, e quella del Rassemblement National, Marine Le Pen, lanciano in Italia la loro campagna per le prossime elezioni europee. Lo ha scritto il quotidiano "Le Figaro", ricordando che Le Pen ha partecipato questo fine settimana al raduno leghista di Pontida. L'energia che la rappresentante dell'estrema destra francese ha impiegato nel suo discorso "non ha riscontrato entusiasmo palpabile nei militanti riuniti nel parterre di Pontida", ha affermato il quotidinao conservatore. Molti all'interno del partito non hanno visto di buon occhio l'intesa tra Salvini e Le Pen. "Niente ci unisce a Le Pen, anche se lei è la nostra alleata al Parlamento europeo", ha affermato Riccardo Molinari, vicesegretario federale leghista. (Frp)