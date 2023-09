Business news: Venezuela-Usa, in primo semestre commercio bilaterale cresciuto del 113 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sei mesi del 2023 l'intercambio commerciale tra Venezuela e Stati Uniti è cresciuto del 113 per cento su anno. Lo riferisce la Camera venezuelano americana del commercio e dell'industria (Venamcham). L'incremento è legato soprattutto al settore petrolifero, passato dagli 1,2 miliardi di dollari del 2022 all'attuale 2,6 miliardi di dollari. Un fenomeno in gran parte legato alla ripresa delle operazioni della Chevron in Venezuela, resa possibile dalla decisione del governo Usa di incentivare un nuovo negoziato tra governo e opposizioni, oggi congelato. Quello degli idrocarburi si conferma il principale asset degli scambi, l'86 per cento del totale, ma il settore sei prodotti non petroliferi non rimane indietro: nel periodo in esame le esportazioni sono cresciute del 555 per cento e le importazioni del 19,8 per cento. Elementi che per Luis Garcia, direttore generale della Venamcham, preludono a uno scenario positivo: "Nonostante le sanzioni imposte dagli Usa al Venezuela, ci sono affari che continuano a svilupparsi in modo normale tra le due nazioni. Ci sono sanzioni ma non embargo", ha segnalato Garcia, in antitesi alla storica denuncia del governo di Nicolas Maduro, che denuncia il "blocco criminale" che impedirebbe la crescita dell'economia nazionale se non fossero aperti i canali commerciali con Paesi come Cina, Russia, Turchia e Iran. (Res)