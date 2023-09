Migranti: Tajani, problema europeo, Onu faccia la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dei flussi migratori in arrivo da Africa e Medio Oriente deve essere affrontato a livello europeo, e non italiano: anche le Nazioni Unite, di fronte ad un fenomeno dalla portata così vasta, devono fare la loro parte. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York. “Anche l’Unione europea deve fare la sua parte, e le recenti parole della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, rappresentano un segnale positivo”, ha detto, aggiungendo che si tratta di un “chiaro segnale di attenzione nei confronti del problema di Lampedusa”. Il ministro ha anche ribadito la necessità di raggiungere accordi con i Paesi di origine, che favoriscano l’immigrazione legale e il contrasto ai trafficanti di esseri umani. (Was)