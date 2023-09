Lega: Tajani su Le Pen a Pontida, non ha nulla a che fare con il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marine Le Pen non ha nulla a che fare con il governo italiano. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York. Rispondendo ad una domanda sulla presenza della Le Pen al raduno della Lega a Pontida, Tajani ha affermato che “si tratta di un partito politico che è libero di invitare chi vuole alle sue manifestazioni”. Marine Le Pen, ha aggiunto, è “la leader di un partito di estrema destra con cui noi popolari europei non abbiamo nulla a che fare”. La linea politica del governo, ha concluso, è sempre la stessa. “Siamo europeisti convinti, e in Forza Italia anche federalisti: crediamo nelle istituzioni comunitarie, e vogliamo rimanere nell’euro, nella Nato e in Europa”, ha detto. (Was)