Legge Bilancio: Tajani, governo non è disposto a discutere aumento delle tasse

- Il governo non è disposto a discutere un aumento della pressione fiscale in legge di bilancio. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York. “Forza Italia è contro l’aumento della pressione fiscale, e impediremo qualsiasi ipotesi di tassa patrimoniale”, ha detto, rispondendo ad una domanda sulle proposte avanzate dalla sinistra nel quadro delle discussioni sulla legge di bilancio. “Siamo contrari, perchè i problemi non si risolvono con la pressione fiscale, ma anzi diminuendo le tasse: la sinistra vuole aumentare la tassazione, mentre noi vogliamo mettere più soldi nelle tasche degli italiani”, ha detto. (Was)