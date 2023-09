Usa: da repubblicani proposta per estendere finanziamenti al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di deputati repubblicani ha annunciato una proposta tesa ad estendere temporaneamente i finanziamenti al governo federale fino al 31 ottobre, evitando così un blocco delle attività amministrative a fine mese. La proposta di massima, la cui approvazione al Senato è improbabile e che dovrà comunque ottenere un parere positivo da parte della conferenza del partito, non prevede tagli alla spesa militare e agli affari per i veterani, ma determinerà un taglio di otto punti percentuali per il resto delle attività governative. (Was)