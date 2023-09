Usa: oltre 500 sparatorie di massa dall'inizio del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno registrato lo scorso fine settimana la 501ma sparatoria di massa dall'inizio del 2023, secondo i dati forniti dall'organizzazione non profit Gun Violence Archive. La 500ma sparatoria segnalata dalla Ong nel corso dell'anno si è verificata ieri sera a Denver, nel Colorado: la polizia locale ha riferito che a seguito dell'incidente cinque persone sono state ricoverate in ospedale, e nessuna sarebbe in pericolo di vita. Poche ore più tardi, un'altra sparatoria si è verificata a El Paso, nel Texas, ed è risultata in un bilancio di un morto e cinque feriti, uno dei quali in condizioni critiche. La sparatoria verificatasi lo scorso gennaio a Monterey Park, in California, è stata sinora la più grave del 2023, con un totale di 11 persone uccise e 10 ferite. Il Gun Violence Archive classifica come "sparatorie di massa" quelle caratterizzate da un bilancio di almeno quattro persone ferite o uccise. Il bilancio del 2023 per ora è inferiore a quello degli ultimi anni, ma superiore a quello del 2019, che si era chiuso con 414 sparatorie di massa, e del 2018, con 335 sparatorie. Il 2021, nel pieno della crisi pandemica, si è chiuso con un record negativo di ben 689 sparatorie di massa registrate negli Stati Uniti, mentre lo scorso anno le sparatorie dello stesso genere sono state 645. (Was)