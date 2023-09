Ucraina: "Wsj", governo a caccia di denaro per finanziare il conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ucraina sta ricorrendo a una serie di misure ed espedienti per tentare di finanziare il conflitto in corso da più di un anno contro le forze d'invasione russe. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", ricordando che il prossimo anno il deficit dello Stato ucraino ammonterà secondo le stile attuali a ben 40 miliardi di dollari, e che Kiev pianifica un ulteriore incremento del 50 per cento della spesa militare. Alcune delle misure intraprese da Kiev per raccogliere fondi "sono lineari", scrive il quotidiano, che menziona ad esempio "la vendita di obbligazioni di guerra a individui e aziende, le campagne di pressione per ottenere ulteriori aiuti internazionali e la ristrutturazione dei debiti esistenti". Altre iniziative, invece, sono "intricate", come "la tassazione degli intermediari finanziari che beneficiano dei capitali russi congelati, come Euroclear, o l'utilizzo di complesse strutture tese a raccogliere denaro da investitori obbligazionari internazionali". Questa settimana la società di intermediazione finanziaria Icu, con sede a Kiev, lancerà in collaborazione col governo ucraino un programma di vendita remota di obbligazioni sovrane a individui all'estero, specie in Europa Orientale. Tuttavia - evidenzia il "Wall Street Journal - i proventi di operazioni come questa non sono che una goccia nell'oceano delle esigenze finanziarie del Paese aggredito. Kiev spera nell'ammissione all'Unione europea, che porterebbe in eredità al Paese centinaia di miliardi di euro di sussidi e finanziamenti infrastrutturali. (segue) (Was)