Ucraina: "Wsj", governo a caccia di denaro per finanziare il conflitto (2)

- Nel frattempo, le autorità ucraine tentano di porre l'accento sulle buone notizie: l'economia del Paese si sarebbe in parte stabilizzata, e per quest'anno l'Icu prevede una crescita del Pil del 4 per cento. Ciononostante - sottolinea il quotidiano statunitense - l'attività economica chiuderà probabilmente il 2023 in calo del 25 per cento rispetto al livello precedente il conflitto. Le obbligazioni internazionali ucraine vengono scambiate attualmente a 29 centesimi sul dollaro, le forze armate consumano 90mila proiettili d'artiglieria al mese e il parlamento voterà presto un terzo aumento del bilancio della difesa, che quest'anno lo porterà da 30 a 40 miliardi di dollari, e a 45 miliardi di dollari l'anno prossimo. Gran parte degli acquisti di armi dell'Ucraina sono attualmente finanziati da Europa e Stati Uniti, ma non è chiaro per quanto tempo tale sostegno potrà proseguire, specie se il prossimo anno i Repubblicani Usa assumeranno il controllo della Casa Bianca. Ottenere il sostegno finanziario occidentale sarà ancora più difficile dopo la fine del conflitto, anche se l'Ucraina dovrà continuare anche allora a spendere somme ingenti per la difesa, data la prossimità della minaccia rappresentata dalla Russia. (Was)