Singapore: esportazioni non petrolifere in calo del 20,1 per cento ad agosto

- Le esportazioni non petrolifere di Singapore hanno registrato l'11mo calo mensile consecutivo ad agosto, con una contrazione del 20,1 per cento che ha interessato sia l'export di prodotti elettronici che di merci non elettroniche. Lo certificano i dati pubblicati oggi da Enterprise Singapore. Le esportazioni di prodotti elettronici sono calati del 21,1 per cento ad agosto, dopo una contrazione del 16,1 per cento il mese precedente. Le esportazioni non elettroniche, invece, hanno registrato un calo del 19,9 per cento, superiore a quello del 18,5 per cento nel mese di luglio. Componenti navali, prodotti farmaceutici e macchinari specializzati sono le voci dell'export interessate dalle contrazioni maggiori, rispettivamente del 97,7 per cento, 37,7 per cento e 25,5 per cento. (Fim)