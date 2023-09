Siria: quattro combattenti Asayish morti e un ferito nell’attacco di un drone turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro combattenti delle Forze di sicurezza interna Asayish, legate all’Amministrazione autonoma del nord e dell’est della Siria (nota anche come Rojava), sono stati uccisi e un altro è rimasto ferito, ieri, nell’attacco sferrato da un drone turco contro un veicolo militare nella campagna di Qamishli, nel nord del governatorato di Al Hasakah. Lo ha reso noto l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, secondo il quale tra le vittime figura un comandante delle forze Asayish. Inoltre, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa curdo-irachena “Basnews”, nell’attacco è rimasto ferito anche un comandante del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk turco). Dall’inizio del 2023, sono quindi 49 i bombardamenti dell’aviazione militare turca sulle regioni sotto la giurisdizione dell’Amministrazione autonoma curdo-siriana. Tali operazioni hanno causato la morte di 62 persone, di cui 13 civili, 46 combattenti Asayish e tre militari delle Forze armate di Damasco. Il governatorato di Hasakah è il secondo a essere colpito (21 bombardamenti dall’inizio dell’anno), preceduto da Aleppo (26 attacchi dal gennaio 2023). (Res)