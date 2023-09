Siria: proteste nella regione di Al Malikiya contro l’aumento dei prezzi dei carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone hanno protestato nella regione di Al Malikiya, nel governatorato di Hasakah, nella Siria orientale, contro la decisione dell’Amministrazione autonoma del nord e dell’est (nota anche come Rojava) di “quadruplicare” i prezzi dei carburanti. Lo ha riferito ieri il quotidiano panarabo “Al Araby al Jadeed”, precisando che le proteste sono state indette mediante appelli diffusi attraverso i social network. I manifestanti hanno chiesto, inoltre, il miglioramento delle condizioni di vita. “Le persone sono scese in strada per esprimere il proprio dissenso nei confronti della decisione di aumentare i prezzi dei carburanti, poiché tale decisione incide direttamente sulla loro vita, da tutti i punti di vista”, ha dichiarato un manifestante di Ma’bada, in curdo Girke Lege. Nella città, dove le proteste sono state particolarmente consistenti, in segno di protesta i negozi sono rimasti chiusi, ad eccezione delle farmacie. “La mattina i negozianti hanno aperto”, ha aggiunto lo stesso manifestante di Ma’bada, “ma quando siamo scesi in strada hanno chiuso i loro esercizi e si sono uniti a noi”. Secondo l’agenzia di stampa statale siriana “Sana”, i manifestanti, oltre ad aver proclamato uno sciopero generale di un giorno, hanno bloccato diverse strade della città. (Res)