Migranti: ministra Interno tedesca vuole piano per Lampedusa con Italia, Francia, Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha dichiarato che intende adottare un “piano d'azione comune” tra Germania, Italia, Francia e Spagna per far fronte alla “situazione molto difficile” a Lampedusa, dove proseguono gli sbarchi di migranti provenienti dall'Africa settentrionale. Intervistata dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, l'esponente del governo federale ha evidenziato come la questione sarà oggetto di colloqui telefonici che terrà domani con i ministri dell'Interno di Italia, Francia e Spagna, rispettivamente Matteo Piantedosi, Gerald Darmanin e Fernando Grande-Marlaska. (Geb)