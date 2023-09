© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari interviene al convegno annuale, organizzato da Alzheimer uniti in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer del 21 settembre, dal titolo "Alzheimer XXV d'argento, nuove opportunità nelle cure della demenza". L'incontro è rivolto a operatori sanitari e sociali ma è anche aperto a familiari di malati e cittadini. Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 9:30-18:00).VARIE- Riunione straordinaria della commissione parlamentare Periferie, presieduta da Alessandro Battilocchio di Forza Italia e alla presenza di don Antonio Coluccia, a Ostia. È previsto un sopralluogo nelle zone più problematiche del territorio. Palestra della Legalità di Ostia in via dell'Idroscalo 103 a Roma (ore 16)- Presentazione del rapporto di Legambiente "Aria pulita" a cui è prevista la partecipazione, tra gli altri, di Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma, e Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. Piazza del Campidoglio (ore 11)- Assemblea nazionale del comparto Attività ferroviarie di Usb a venti giorni dall'incidente di Brandizzo. Via Giolitti 231 a Roma (ore 16) (Rer)