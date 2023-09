Business news: Brasile, produzione moto in crescita, ad agosto più 12,4 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto in Brasile sono stati prodotti 164 mila motocicli, con un aumento del 33,4 per cento rispetto ai dati di luglio e del 12,4 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce l'Associazione dei produttori di motocicli (Abraciclo). Nel corso dei primi otto mesi dell'anno la produzione è stata di 1.051.000 moto. "Questi numeri rientrano nelle previsioni e indicano una crescita costante e consolidata del settore motociclistico. Continuiamo tuttavia a prestare attenzione allo scenario macroeconomico nazionale e internazionale", ha avvertito il presidente di Abraciclo, Marcos Bento. (Res)