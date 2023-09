Business news: Brasile, Banca centrale realizza test di emissione titoli pubblici con real digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Brasile (Bc) ha realizzato il primo test di emissione di titoli pubblici utilizzando il Drex, valuta digitale sviluppata dalla Bc e attualmente in sperimentazione. Undici dei 16 istituti di credito e società finanziarie selezionati dalla Bc per effettuare i test del real digitale hanno ricevuto una quota di titoli pubblici virtuali con cui effettuare simulazioni di acquisto e vendita. "Sono stati simulati vari tipi di operazioni sia all'ingrosso che al dettaglio – come la creazione di portafogli, l'emissione e la distruzione di Drex e trasferimenti simulati tra banche e tra clienti", ha affermato la Bc in una nota. Complessivamente, riferisce l'istituto, tutti i selezionati hanno già effettuato alcune di queste tipologie di operazioni, con circa 500 operazioni portate a termine con successo", ha concluso. (Res)