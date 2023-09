Sudan: Tajani, Khartoum è una città distrutta, in Africa situazione drammatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale del Sudan, Khartoum, è una cittá distrutta. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York. Facendo riferimento all’ondata di forte instabilità che sta interessando il continente africano, il capo della diplomazia italiana ha citato i golpe avvenuti in Niger, Ciad e Burkina Faso, oltre al terremoto in Marocco e alle alluvioni in Libia. Situazioni che hanno un impatto diretto sui flussi migratori dal continente. “Si tratta di un problema da affrontare e risolvere a livello europeo e internazionale, e l’Unione sta iniziando a capirlo: lo dimostrano le parole della presidente Ursula von der Leyen, e anche l’atteggiamento diverso di Francia e Germania”, ha detto. (Was)